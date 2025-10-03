ارتفاع جماعي للعملات المشفرة

ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس، بعدما أدى إغلاق الحكومة الأمريكية إلى تفاقم حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية.

وصعدت بتكوين بنسبة 1.56% إلى 119.354 ألف دولار، كذلك ارتفعت كل من إيثريوم 1.81% إلى 4410.52 دولارات، والريبل بنسبة 1.15% عند 2.9813 دولار، وصعدت الدوج كوين 3.92% لتسجل 25.61 سنتاً.

في سياق متصل، رفع بنك «سيتي جروب» سعر الإيثريوم المستهدف لنهاية العام إلى 4500 دولار بدلاً من 4300 دولار، بدعم من تدفقات قوية للعملة الافتراضية من صناديق الاستثمار المتداولة، بينما خفض توقعه لسعر البتكوين إلى 133 ألف دولار من 135 ألفاً.

وتعمل تايلندا على توسيع خططها لإطلاق صناديق محلية متداولة في البورصة للعملات المشفرة لتشمل عملات رقمية أخرى إلى جانب بتكوين، مع توقع بدء الطرح في وقت مبكر من العام المقبل، بحسب ما ذكرته الهيئة التنظيمية للسوق.

وبحسب «بلومبرغ»، تسارع تايلندا في دفع جهودها لتصبح مركزاً إقليمياً للعملات المشفرة، من خلال إطلاق سياسات تجعل منتجات الرموز المشفرة جزءاً من الخيارات الاستثمارية الأساسية، مثل غيرها من الأسواق الإقليمية التي تستكشف هذا المجال، يمكن أن يجذب هذا التوجه مستثمرين أصغر سناً، خصوصاً في ظل تراجع سوق الأسهم بنسبة 7.6% منذ بداية العام.

تزايد الزخم المرتبط بالعملات المشفّرة في أسواق المال التايلندية، إذ تستهدف شركات كبرى مثل «بينانس هولدينغز» و«كاسيكورن بنك» التوسع في هذا القطاع.

ويتزامن توسع قطاع الأصول الرقمية في تايلندا مع دفع هيئة الأوراق المالية والبورصات بمشروع قانون يهدف إلى توسيع سلطاتها الرقابية.

ويسمح المقترح للهيئة بأن تأمر الشركات بتعليق الصفقات الكبرى إذا ما تم رصد مخالفات مالية.