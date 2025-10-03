«بيركشاير هاثاواي» تستحوذ على «أوكسي كيم» بـ9.7 مليارات دولار



أعلن الملياردير الأمريكي وارن بافيت، الخميس، عن أكبر صفقة له منذ سنوات، مع استحواذ شركة «بيركشاير هاثاواي» التابعة له على شركة «أوكسي كيم»، قسم الكيماويات التابع لشركة «أوكسيدنتال بتروليوم» مقابل 9.7 مليارات دولار.

وقد تكون هذه آخر صفقة كبيرة لبافيت قبل أن يسلم منصب الرئيس التنفيذي إلى نائب رئيس مجلس الإدارة، جريج أبيل، في يناير المقبل.

ويعتزم بافيت البقاء رئيساً لمجلس إدارة شركة بيركشاير، وسيواصل المشاركة في تحديد كيفية استثمار السيولة الضخمة للشركة، التي تتجاوز 344 مليار دولار.

وتُعتبر بيركشاير بالفعل مستثمراً رئيسياً في أوكسيدنتال، إذ تمتلك 28.2% من أسهمها حتى نهاية يونيو. وأكد بافيت، البالغ من العمر 95 عاماً، والذي سيتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي بنهاية العام، أنه لا ينوي الاستحواذ الكامل على الشركة النفطية.

وتنتج شركة أوكسي كيم مواد كيميائية تُستخدم في معالجة المياه والرعاية الصحية والصناعات التجارية، وذكرت أوكسيدنتال أنها ستستخدم 6.5 مليارات دولار من العائدات لسداد جزء من ديونها.