الأسهم الأمريكية إلى مستويات قياسية رغم الإغلاق الحكومي

ارتفعت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس، إلى مستويات قياسية، وذلك رغم إغلاق الحكومة الأمريكية.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا مدفوعة بتوقعات بارتفاع الطلب على الرقائق الإلكترونية نتيجة شراكة بين شركات التكنولوجيا الكورية الجنوبية وشركة «أوبن إيه آي» الأمريكية.

وارتفع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وناسداك إلى مستويات غير مسبوقة في وول ستريت، الخميس، على خلفية تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية، في حين يستعد المتعاملون لنهاية أسبوع خالية من البيانات مع عدم وجود محفزات جديدة تذكر.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 20 نقطة، بما يعادل 0.04% إلى 46461.11 نقطة، وزاد ستاندرد آند بورز 500 مرتفعاً 20.1 نقطة أو 0.30% إلى 6731.31 نقطة، وزاد المؤشر ناسداك المجمع 130.7 نقطة أو 0.57% إلى 22885.905 نقطة.

وسيترقب المستثمرون أيضاً أي تطورات مرتبطة بالإغلاق الحكومي الأمريكي، الذي من المحتمل أن يؤخر بيانات مهمة للوظائف الأمريكية من المقرر صدورها هذا الأسبوع.

أوروبا

وسجلت الأسهم الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً، أمس، مدعومة من الشركات المرتبطة بالرقائق بعد الارتفاع الذي شهدته نظيراتها في وول ستريت، في حين واصلت أسهم الرعاية الصحية القيادية صعودها، الذي بدأته في الجلسة السابقة.

وارتفع مؤشر داكس الألماني بنسبة 1.3%، كما ارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.2% تقريباً، مدفوعاً أيضاً بأسهم شركات التكنولوجيا، وارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة أقل من 0.1%.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التكنولوجيا 2.3%، وتلقت المعنويات دعماً أيضاً، بعد أن وقعت شركتا سامسونج للإلكترونيات وإس.كيه هاينيكس خطابات نوايا لتوريد رقائق ذاكرة لمراكز بيانات أوبن إيه.آي.

وقفز سهما إيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي بأكثر من أربعة في المئة لكل منهما ليكونا من أكثر الأسهم ربحاً على المؤشر ستوكس.

وارتفع المؤشر الفرعي لقطاع الرعاية الصحية واحداً في المئة، مواصلاً مكاسبه عندما أسهمت صفقة بين الولايات المتحدة وشركة فايزر، يوم الثلاثاء، في تقليل بعض الضبابية بشأن القطاع.

وصعد قطاع السيارات 2.1%، مدعوماً بمكاسب بنسبة 3.2% في سهم فيراري، بعد أن رفع بنك إتش.إس.بي.سي توصيته لسهم شركة صناعة السيارات الإيطالية.

اليابان

ارتفع المؤشر نيكاي الياباني، منهياً سلسلة خسائر، استمرت أربعة أيام، بدعم من مكاسب شركات الرقائق، التي اقتفت أثر نظيراتها الأمريكية.

وصعد المؤشر نيكاي 0.87% إلى 44936.73 نقطة، بعد أن تراجع 2.6% في الجلسات الأربع الماضية، بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.24% إلى 3087.4 نقطة.

وقفز سهم شركة طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق 7.88% بعد أن سجل مؤشر فيلادلفيا الأمريكي للرقائق مستوى قياسياً مرتفعاً في جلسة الأربعاء.

وكسب سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق 2.52%، وقفز سهم مجموعة سوفت بنك، التي تستثمر في شركات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي 5.78%.

وقال شيجيتوشي كامادا، المدير العام بقسم الأبحاث في شركة تاتشيبانا للأوراق المالية: «المستثمرون الذين راهنوا على أسهم التكنولوجيا الأمريكية اشتروا أسهم التكنولوجيا اليابانية». ومع ذلك يتوقع المحللون أن يكون الانتعاش قصير الأجل، نظراً لانخفاض المؤشر توبكس.

وذكر كامادا: «يحجم المستثمرون الأفراد عن شراء الأسهم انتظاراً لمزيد من الانخفاض».

وأوضح: «ارتفع المؤشر نيكاي بشكل مبالغ فيه، ويمثل انخفاض المؤشر توبكس انعكاساً حقيقياً لمعنويات السوق».

وسجل المؤشر نيكاي، الذي تتمتع الأسهم المرتبطة بالرقائق بثقل عليه، مستوى قياسياً مرتفعاً الشهر الماضي، مدعوماً بالمكاسب التي حققها هذا القطاع، وارتفع المؤشر 12.6% منذ بداية العام وحتى الآن.

وهبطت أسهم البنوك، إذ انخفض سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 1.92%، ونزلت مجموعة ميزوهو المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.4% و1.04% على التوالي.وتراجعت أسهم السيارات أيضاً، إذ انخفضت أسهم تويوتا موتور 0.58% وهوندا موتور 0.53%.