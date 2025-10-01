الإغلاق الحكومي يثير موجة جديدة من القلق في أمريكا



بدأ إغلاق الحكومة في الولايات المتحدة بعد فشل الرئيس دونالد ترامب والكونجرس في التوصل لاتفاق لإبقاء البرامج والخدمات الحكومية قائمة بحلول الموعد النهائي، الذي يحل اليوم الأربعاء.

ويواجه نحو 750 ألف موظف اتحادي إجازات إجبارية غير مدفوعة الأجر، ومن المحتمل قيام إدارة ترامب الجمهورية بطرد بعضهم، وسوف يتم غلق الكثير من المكاتب ربما بشكل دائم، فيما هدد ترامب باتخاذ خطوات لا رجعة فيها فيما يسعى لمعاقبة الديمقراطيين.

ومن المتوقع أن تمضي أجندة الترحيل بأقصى سرعة، بينما يتعثر التعليم وقطاع البيئة وغيرها من الخدمات.

الطروحات الأولية

ويواجه سوق الطروحات الأولية الأمريكية تهديداً بتعطيل زخمه خلال الفترة المقبلة، في الوقت الذي أدى فيه الطلب القوي وصعود وول ستريت لمستويات قياسية إلى نجاح الاكتتابات السابقة.

وبسبب توقف معظم أعمال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية والاكتفاء بالوظائف الأساسية ستتوقف أعمال معالجة المستندات الخاصة بالطروحات الأولية، ما يُعلق طلبات الإدراج لحين انتهاء الإغلاق، وفق وكالة «رويترز».

وبحسب بيانات «ديلوجيك – Dealogic» بلغ إجمالي الأموال التي جمعتها الطروحات الأولية الأمريكية 52.94 مليار دولار من 263 طرحاً منذ مطلع العام الجاري وحتى التاسع والعشرين من سبتمبر، وهو الأعلى منذ 2021.