صادرات قياسية لأشباه الموصلات الكورية الجنوبية في سبتمبر

سجّلت كوريا الجنوبية أعلى معدل صادرات على الإطلاق لأشباه الموصلات في سبتمبر، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، رغم الضغوط المتزايدة من الرسوم الجمركية الأمريكية وغيرها من القيود على القطاع الحيوي.

وسجّلت سيول صادرات في أشباه الموصلات تجاوزت قيمتها 16.6 مليار دولار الشهر الماضي، بزيادة بأكثر من الخمس عن سبتمبر 2024، بحسب بيانات وزارة الصناعة.

وجاءت الزيادة مدفوعة بالطلب الكبير على شرائح الذاكرة العالية القيمة على غرار شرائح «إتش بي إم» HBM الإلكترونية الدقيقة المستخدمة في خوادم الذكاء الاصطناعي، بحسب الوزارة.

كما جاء أداء السيارات، التي تعد أيضاً من أهم صادرات البلاد، قوياً؛ إذ وصلت شحنات السيارات إلى 6.4 مليارات دولار، وهو أعلى مبلغ يسجّل على الإطلاق في شهر سبتمبر.

وبلغت القيمة الإجمالية للصادرات 65.9 مليار دولار، مدفوعة بهذه الأرقام القوية، وهي الأعلى منذ أكثر من 42 شهراً.

وارتفعت الصادرات إلى كل المناطق الرئيسية باستثناء الولايات المتحدة التي تراجعت صادراتها 1.4% عن العام السابق لتبلغ 10.27 مليارات دولار، متأثرة بالرسوم المفروضة على الصلب والمركبات والآليات.

وتعرّضت رابع قوة اقتصادية في آسيا بداية لرسوم جمركية أمريكية نسبتها 25% استهدفت مختلف القطاعات، لكنها نجحت في اللحظات الأخيرة في التوصل إلى اتفاق على نسبة أقل تبلغ 15%.

وتعد كوريا الجنوبية من بين أكبر شركاء واشنطن التجاريين، في حين تتصدر المركبات قائمة الصدرات.

وما زالت البلاد لم تتوصل إلى اتفاق مع خفض الرسوم الجمركية على السيارات من 25 إلى 15%، لكن من دون أن تدخل الخطوة حيز التطبيق بعد، بخلاف ما كانت الحال عليه مع اليابان.

وما زالت رسوم نسبتها 50% مفروضة على عدد من الصادرات الرئيسية على غرار الصلب والألومنيوم.

وقال وزير الصناعة كيم جونغ-كوان، في بيان، إن الرقم القياسي الجديد هو «إنجاز قيّم لشركاتنا التي سارعت في تنويع أسواق صادراتها رغم الظروف غير المؤاتية للصادرات الأضعف إلى الولايات المتحدة والناجمة عن الرسوم الجمركية».

وأضاف أن «الضبابية التي تحيط بصادراتنا تبقى كبيرة نتيجة المفاوضات الجارية بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية وعلينا المحافظة على اليقظة والرد سريعاً».

وتابع أن «الحكومة ستعزز دعم السياسة لضمان تمكّن شركاتنا من المحافظة على تنافسية الصادرات».