بسبب غزة.. أكبر صندوق تقاعد هولندي يبيع حصته في «كاتربيلر»



باع «إيه بي بي» ABP، أكبر صندوق تقاعد هولندي، حصته في شركة كاتربيلر الأمريكية، حسب ما أكدت ناطقة باسمه، أمس، عقب تقارير نشرتها وسائل إعلام محلية أفادت باستخدام الجيش الإسرائيلي آليات تابعة للشركة.

وفي نهاية مارس، كان صندوق التقاعد هذا، وهو مستثمر رئيسي في دول عدة حول العالم، لا يزال يمتلك حصة تُقدّر بنحو 387 مليون يورو في شركة كاتربيلر.

وقال صندوق التقاعد الهولندي الذي يغطي ثلاثة ملايين موظف في المؤسسات الرسمية أو التعليمية في هولندا «يجب أن يضمن نهجنا الاستثماري عوائد جيدة مع مراعاة المسؤولية الاجتماعية».

وأوضح الصندوق في بيان أرسله إلى وكالة فرانس برس «إذا لم تستوفِ الشركات معاييرنا، ندخل في مناقشات، لكن إذا لم تُفضِ هذه المناقشات إلى النتائج المرجوة، يتوقف صندوق «إيه بي بي» عن الاستثمار في هذه الشركات».

في أغسطس، أعلن صندوق الثروة السيادية النرويجي، وهو أغنى صندوق في العالم بأصول تناهز قيمتها تريليوني دولار، أنه باع حصته في شركة كاتربيلر، عازياً الخطوة إلى انتهاكات حقوق الإنسان في غزة.

وأكد الصندوق أن «منتجات كاتربيلر تُستخدم -بلا شك- لارتكاب انتهاكات ممنهجة واسعة النطاق للقانون الإنساني الدولي».