النفط.. خسائر شهرية وفصلية بنهاية سبتمبر

سجلت أسعار النفط خسائر شهرية في سبتمبر وفصلية في الربع الثالث من العام الجاري، في ظل توقعات فائض المعروض بعد تقارير عن خطط أوبك+ لرفع الإنتاج، فضلاً على عودة تصدير الخام من إقليم كردستان العراق.

أنهت العقود الآجلة لخام برنت تعاملات سبتمبر عند 67.02 دولاراً للبرميل عند تسوية الثلاثاء، بما يشكل تراجعاً شهرياً بأكثر من 1.5%، وتراجعاً فصلياً بأقل من 1%.

كما أنهت العقود الآجلة للخام الأمريكي تعاملات الشهر عند 62.37 دولاراً للبرميل، مسجلة خسائر شهرية بنسبة 2.5% تقريباً، وخسائر فصلية للربع الثالث بنحو 4%.