العملات المشفرة تخرج من سبتمبر فائزة رغم التقلبات الكبيرة

شهدت أسواق العملات المشفرة خلال شهر سبتمبر حالة من التباين اللافت بين أكبر الأصول الرقمية، وسط مناخ اقتصادي عالمي ما زال مرهوناً بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، وبتأثيرات متباينة لشهية المخاطرة لدى المستثمرين.

جاء الأداء متفاوتاً بين عملات قادت المكاسب وأخرى وقعت تحت ضغوط تصحيحية، في مشهد يعكس تقلبات السوق وحساسيتها المتزايدة لأي إشارة تصدر عن البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

مع بداية الشهر بدت السوق متأثرة بحالة من الترقب، في ظل قرارات خفض أسعار الفائدة الأمريكية، والتي يفترض أن تمنح الأصول عالية المخاطر، ومنها العملات الرقمية، دفعة جديدة،

غير أن تصريحات رئيس الفيدرالي، جيروم باول، خلطت الأوراق، إذ أشار إلى استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم، ما جعل بعض المستثمرين يتريثون قبل ضخ سيولة إضافية في السوق.

انعكس هذا المزج بين إشارات داعمة وأخرى حذرة على أداء العملات الرقمية الكبرى، ليظهر المشهد في سبتمبر لوحة متناقضة من اللونين الأخضر والأحمر.

على صعيد القيمة السوقية الإجمالية استعادت سوق الكريبتو مستويات عند حدود 3.9 تريليونات دولار.

سجلت البيتكوين، وهي العملة الأكبر وزناً وتأثيراً في السوق، مكاسب شهرية خلال سبتمبر بلغت نحو 4.5%، لتغلق فوق مستوى 114 ألف دولار، مقارنة مع 109 آلاف دولار في نهاية أغسطس.

يؤكد هذا الارتفاع، وإن كان محدوداً نسبياً، قدرة البيتكوين على الصمود أصلاً استراتيجياً في مواجهة تذبذبات السياسة النقدية، خصوصاً في ظل توقعات بمزيد من التيسير النقدي في الولايات المتحدة، كما عززت هذه المكاسب قناعة شريحة واسعة من المستثمرين بأن البيتكوين باتت تعامل من جانب الأسواق الكبرى باعتبارها «ذهباً رقمياً»، يحتفظ بجاذبيته حتى في بيئة اقتصادية مشوشة.

أما العملة الثانية من حيث القيمة السوقية، إيثر، فقد جاءت نتائجها على النقيض، لتتصدر قائمة الخاسرين في سبتمبر، مسجلة تراجعاً حاداً نسبته 6.4%، مستقرة عند 4182 دولاراً، بعد أن لامست في أغسطس مستويات قريبة من 4470 دولاراً.

في الجهة المقابلة برزت بعض العملات ضمن قائمة الرابحين، وفي مقدمتها سولانا التي ارتفعت بنسبة 2.4%، لتصل إلى 209 دولارات.

كذلك حققت دوجكوين صعوداً ملحوظاً بنحو 6%، مدفوعة بموجة من المضاربات القوية، التي عادة ما ترتبط بالزخم الإعلامي وحملات الدعم من بعض المستثمرين البارزين، أما «إكس آر بي» فقد أظهرت أداء أكثر هدوءاً، مكتفية بارتفاع طفيف بنسبة 0.4%.