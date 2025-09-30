الرئيس التنفيذي لـ «سبوتيفاي» يتنحى من منصبه.. وسهم الشركة يتراجع 5%

تراجع سهم «سبوتيفاي» بأكثر من 5% خلال تعاملات الثلاثاء في وول ستريت، بعد إعلان المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة البث الموسيقي السويدية، دانيال إيك، عزمه التنحي عن منصبه في مطلع عام 2026.

قالت «سبوتيفاي» في بيان إن «إيك» سيتولى منصب العضو التنفيذي في مجلس الإدارة، على أن يتفرغ لوضع الاستراتيجية طويلة الأجل، وتخصيص رأس المال، وتوجيه الشركة في المرحلة المقبلة.

وأوضحت أن كلاً من «جوستاف سودرستروم»، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتقنيات، و«أليكس نورستروم»، الرئيس التنفيذي للأعمال، سيتوليان منصب الرئيس التنفيذي بالاشتراك.

من جانبه قال «إيك» خلال مناقشة مع المستثمرين عبر الهاتف إن هذه الخطوة تمثل «تطوراً طبيعياً» في مسار الشركة، مؤكداً أنه سيواصل لعب دور محوري في توجيه الاستراتيجية العامة، واصفاً الانتقال بأنه «تحول من لاعب إلى مدرب».