بورصة لندن خارج قائمة العشرين الكبار للطروحات لأول مرة

تراجعت مكانة بورصة لندن بين أكبر أسواق الطروحات الأولية عالمياً، لتخرج من قائمة العشرين الكبار للمرة الأولى منذ عقود، وتحتل المرتبة الـ23 عالمياً.

وكشفت بيانات جمعتها وكالة «بلومبيرج»، هبوط حصيلة الطروحات في لندن بنسبة 69% إلى 248 مليون دولار فقط منذ مطلع العام الجاري.

يُعد هذا أضعف مستوى للطروحات منذ أكثر من 35 عاماً، فيما لم يتجاوز حجم الطروحات في الربع الثالث 42 مليون دولار، بانخفاض 85%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان الطرح الأكبر هذا العام لشركة المحاسبة «إم إتش إيه – MHA» في أبريل، الذي جمع نحو 98 مليون استرليني (132 مليون دولار)، دون مشاركة أي من البنوك الكبرى في وول ستريت.