10 تريليونات دولار تداولات العملات الأجنبية يومياً

سجلت أسواق العملات الأجنبية العالمية مستوى قياسياً جديداً في حجم التداول اليومي، مع تصاعد التقلبات الناجمة عن حرب الرسوم الجمركية التي أشعلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال بنك التسويات الدولية في تقرير يصدر كل 3 سنوات، إن متوسط حجم التداولات اليومية في أسواق الصرف الأجنبي عالمياً بلغ 9.6 تريليونات دولار في أبريل الماضي مقارنة بـ7.5 تريليونات دولار في الشهر المناظر من عام 2022.

وأوضح التقرير، الذي نُشر الثلاثاء، أن المملكة المتحدة حافظت على موقعها كأكبر مركز عالمي لتداول العملات، مستحوذة على 38% من النشاط اليومي خلال أبريل.

وأشار البنك المعروف بـ«بنك البنوك المركزية» إلى أن ارتفاع حجم التعاملات تزامن مع زيادة حدة تقلبات أسعار الصرف وتنامي أنشطة التحوط عقب إعلانات السياسة التجارية الأمريكية.

وشكلت عمليات مبادلة العملات (FX Swaps) الحصة الأكبر من التداولات اليومية، بقيمة 4 تريليونات دولار، فيما ارتفعت حصة العقود الآجلة إلى 19% من إجمالي التداولات، مقارنة بـ15% قبل ثلاث سنوات.

كما تضاعفت أحجام الخيارات المالية على العملات لتصل إلى 7% من إجمالي التعاملات، في مؤشر على ارتفاع الطلب على أدوات التحوط، ورغم هذا التنوع، أكد التقرير استمرار هيمنة الدولار الأمريكي على أسواق الصرف.