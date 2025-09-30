4.3 مليارات دولار إيرادات «أوبن إيه.آي» في النصف الأول بنمو 16%

حققت شركة «أوبن إيه آي» إيرادات بلغت نحو 4.3 مليارات دولار في النصف الأول من عام 2025، بزيادة قدرها 16% عن إجمالي إيراداتها خلال العام الماضي بأكمله، كما ذكرت صحيفة «ذي إنفورميشن» نقلاً عن إفصاحات مالية للمساهمين.

وأشار التقرير إلى أن الشركة أنفقت نحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، معظمها على تكاليف البحث والتطوير وتشغيل منصة «تشات جي بي تي»، فيما بلغ إجمالي إنفاقها على البحث والتطوير 6.7 مليارات دولار. وأضاف أن لدى الشركة نحو 17.5 مليار دولار من السيولة والأوراق المالية بنهاية النصف الأول.

وتستهدف «أوبن إيه آي» تحقيق إيرادات سنوية تصل إلى 13 مليار دولار، مقابل معدل إنفاق نقدي قدره 8.5 مليارات دولار. وكانت «رويترز» قد أفادت في أغسطس الماضي بأن الشركة تجري محادثات أولية لبيع أسهم يسمح للموظفين بتسييل جزء من حصصهم، بما قد يقيّم الشركة عند نحو 500 مليار دولار.

وفي سياق متصل، أعلنت «إنفيديا» الأسبوع الماضي أنها ستستثمر ما يصل إلى 100 مليار دولار في «أوبن إيه آي» وستزودها بشرائح مراكز البيانات.