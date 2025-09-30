الاقتصاد البريطاني ينمو بنسبة 0.3% في الربع الثاني من 2025

أكد مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، الثلاثاء، أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة نما بنسبة 0.3%، خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025، وهو ما يتماشى مع التقديرات الأولية، وتوقعات استطلاع «رويترز».

وأكد المكتب أيضاً تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 0.3% في الربع الثاني، في تباطؤ للنمو القوي، الذي بلغت نسبته 0.7% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام، وكان متوافقاً مع توقعات الاقتصاديين.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للفرد بنسبة 0.2%،

وأظهرت البيانات أن الاقتصاد البريطاني كان الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة «السبع الكبرى»، خلال النصف الأول من العام، إلا أن جزءاً من هذا النمو جاء مدفوعاً بعوامل استثنائية مثل اندفاع الصادرات قبل دخول الرسوم الجمركية الأمريكية حيز التنفيذ، ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ نمو الاقتصاد في عام 2025 بأكمله نحو 1.25% فقط.

وأشار التقرير إلى أن الناتج المحلي في الربع الثاني كان أعلى بـ 1.4 % مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بعد مراجعة بالزيادة من 1.2%، بينما ارتفع الناتج على أساس نصيب الفرد بنسبة 0.9%، في المقابل ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2024 دون تغيير عند 1.1%.

أما على صعيد الحساب الجاري فقد سجل عجزاً قدره 28.94 مليار جنيه استرليني (38.8 مليار دولار) في الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات البالغة 24.9 مليار جنيه، بما يعادل 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 2.8% في الربع الأول.

من جهة أخرى أعلن مكتب الإحصاءات الوطني في بريطانيا ارتفاع معدلات ادخار الأسر في بريطانيا بالربع الثاني من العام، وذلك في إشارة إلى استمرار الحذر وسط ارتفاع معدلات التضخم، وتوقعات اقتصادية غير مؤكدة، حسبما أفادت وكالة «بلومبرج» للأنباء.

ونقلت «بلومبرج» عن المكتب أن حصة الدخل المتاح، الذي يدخره المستهلكون ارتفعت من 10.5% في الربع الأول إلى 10.7% في الربع الثاني.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني، إن الإنفاق الحكومي ساعد في دعم الاقتصاد خلال فترة صعبة عندما تعرضت الأسر لضغوط بسبب ارتفاع التضخم، وتعرضت الشركات لضربة من ارتفاع ضرائب التوظيف والرسوم الجمركية الأمريكية.