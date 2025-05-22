بتكوين تسجل مستوى تاريخي جديد

ارتفعت أسعار عملة بتكوين المشفرة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال تعاملات يوم الأربعاء، محطمةً الرقم القياسي الذي سجلته في يناير.

وارتفعت اسعار بتكوين بنسبة 2‎‎% إلى مستوى 109,500 دولار خلال التداولات.

ويحقق سعر العملة المشفرة ارتفاعاً مطرداً خلال شهر مايو، مع زيادة بنسبة 16% حتى الآن منذ بداية الشهر، بدعم من زخم الشركات وتبني وول ستريت للعملة.

وتأتي هذه التحركات في ظل تدفقات متواصلة إلى صناديق بتكوين المتداولة في البورصة، وانخفاض ضغوط البيع كما يتضح من التدفقات إلى البورصات، وزيادة السيولة في سوق العملات الرقمية.