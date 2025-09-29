ترامب يهدد «صناعة الأثاث» و«إنتاج الأفلام»



هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الدول التي لا تعهد بتصنيع منتجات الأثاث الخاصة بها إلى الولايات المتحدة.

وكتب ترامب في منشور عبر «تروث سوشيال»: «لكي تعود ولاية كارولينا الشمالية - التي خسرت تماماً صناعة الأثاث لصالح الصين ودول أخرى - عظيمةً من جديد، سأفرض رسومًا جمركية باهظة على أي دولة لا تُصنّع أثاثها في الولايات المتحدة.. التفاصيل ستعلن لاحقًا».

وفي الشهر الماضي، قال ترامب إنه يعتزم فرض رسوم جمركية على واردات الأثاث للمساعدة في إنعاش الصناعة المحلية في كارولاينا الشمالية.

وأضاف أن الولاية تضم «أكثر النجارين موهبةً على الإطلاق»، لكن هذه المهنة «سُلبت منا من قِبل آخرين، وليس فقط من قِبل الصين»، وشجع العمال على البدء بتعليم أبنائهم وأحفادهم فن صناعة الأثاث.

وذكر خلال اجتماع لمجلس الوزراء: «بعض هؤلاء الفنانين الرائعين الذين عرفتهم في شبابهم، أصبحوا الآن كبارًا في السن، لكن لا يزال لديهم الموهبة والوقت الكافي، وسيُعلّمون أبناءهم وبناتهم وأحفادهم، وسيكون ذلك أمراً رائعاً».

وقبل أيام، أعلن ترامب بالفعل عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية تستهدف قطاع الأثاث وخزائن المطابخ ودورات المياه، بنسبة 30% و50% على التوالي، والتي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر.

كما فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام التي يجري إنتاجها خارج الولايات المتحدة.

وكتب في منشور عبر «تروث سوشيال»: «لقد سُرقت صناعة الأفلام من الولايات المتحدة الأمريكية من قِبل دول أخرى، تمامًا كما تُسرق الحلوى من طفل رضيع».

وتابع: «لحل هذه المشكلة المزمنة التي لا تنتهي، سأفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المُنتَجة خارج الولايات المتحدة».

وأضاف أن ولاية كاليفورنيا كانت الأكثر تضرراً من هذه السرقة المزعومة، مشيراً إلى «ضعف حاكمها وعدم كفاءته».