احتياطيات الذهب في أمريكا تتجاوز تريليون دولار لأول مرة

تجاوزت قيمة احتياطيات الذهب لدى وزارة الخزانة الأمريكية تريليون دولار، أي بما يزيد 90 ضعفاً عن التقديرات الرسمية المسجلة في الميزانية، بعد صعود المعدن النفيس لمستويات قياسية جديدة.

وتجاوزت أسعار الذهب الفورية مستوى 3820 دولاراً للأوقية خلال تعاملات الاثنين، لتعزز مكاسبها منذ مطلع العام الجاري بنسبة 45%، بينما لا يزال تقييم الاحتياطيات الأمريكية رسمياً عند 42.22 دولاراً للأوقية فقط، وفق السعر الذي حدده الكونغرس منذ عام 1973، بما يعادل 11 مليار دولار لإجمالي الاحتياطيات.

ويعكس الصعود القياسي للذهب تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، وسط اضطرابات تجارية وتوترات جيوسياسية، إلى جانب القلق المتنامي بشأن إغلاق محتمل للحكومة الأمريكية مطلع أكتوبر، وفق ما نقلت وكالة «بلومبيرغ».

وتجددت التكهنات في وقت سابق من هذا العام بشأن إمكانية إعادة تقييم احتياطيات الذهب في الولايات المتحدة بالسعر الحالي، قبل أن ينفي وزير الخزانة «سكوت بيسنت» وجود خطط جادة في هذا الاتجاه.