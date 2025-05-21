«ستراتا» تصمم وتُصنع أجزاء رادار لـ«تاليس الإمارات للتكنولوجيا»

حقّقت شركة ستراتا للتصنيع، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار، والرائدة في التصنيع المتقدم وصناعة أجزاء هياكل الطائرات في دولة الإمارات، إنجازاً جديداً في مجال الهندسة والتصميم، حيث نجحت في تصميم وتصنيع أجزاء الرادارات (آي يو بي «IUP»)، ونيل الموافقة والاعتماد لها، وتسليمها لشركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا»، ضمن مشروع تم تمكينه من قبل مجلس التوازن، تحت مظلة برنامج التوازن الاقتصادي (الأوفست).

ويُعد الإنجاز بصمة جديدة لشركة ستراتا في مجال تصميم وتصنيع منتجات معدنية، وذلك بعد أن تميزت ستراتا طوال عقد ونصف من العمل والإنتاج بالاستفادة من المواد المركبة وألياف الكربون لتصنيع أجزاء هياكل الطائرات وأجزاء الأقمار الاصطناعية وسواها من الصناعات عالية التقنية.

ويُعد تصنيع اللوح الهوائي جزءاً من مشروع الرادار UHF، حيث يُمثل هذا المشروع إحدى المبادرات التي يُمكنها مجلس التوازن عبر برنامج التوازن الاقتصادي، بهدف تعزيز القدرات الصناعية الوطنية وتوطين التقنيات المتقدمة.

ويجري تنفيذ المشروع من «تاليس الإمارات للتكنولوجيا»، التي تُعد شركة مملوكة بالكامل لشركة تاليس العالمية، وذلك في إطار الالتزام المشترك بتمكين الموردين المحليين وتعزيز الابتكار في قطاعي الصناعات الدفاعية والتكنولوجية.

مكانة مرموقة

وقالت سارة المعمري، المدير التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: «إن ثقتنا في فرق العمل المبدعة في ستراتا، وإيماننا بكوادرنا الهندسية والكفاءات الوطنية المتميزة، قادنا لأن نكون مساهمين فاعلين عبر تصميم لوحة هوائي (آي يو بي «IUP») للرادارات المتطورة في شركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا»، ولأن نكون أول من يضع بصمته على هذا المنتج العالمي المتطور، وذلك تجسيداً لتطلعات القيادة بأن تكون دولة الإمارات بإمكانياتها وكفاءاتها ومقوماتها الإبداعية اللافتة، في مكانة مرموقة عالمياً وفي موقع مؤثر ضمن مهمتها المستمرة في مسيرة صنع المستقبل.

توطين التصنيع

وقال عبد الحفيظ مرضي، الرئيس التنفيذي لشركة «تاليس الإمارات للتكنولوجيا» وشركة تاليس في الإمارات:، «تفخر تاليس بالشراكة مع ستراتا، اللاعب المميز في توطين التصنيع المتقدم، حيث يعكس هذا الإنجاز الإمكانيات المتنامية والمؤثرة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التصنيع والتكنولوجيا المتقدمة، ونحن متحمسون لحقيقة استثمار القدرات المحلية والمساهمة في هذا الابتكار العالمي». وأضاف عبد الحفيظ مرضي: «معاً، نشكل المستقبل من خلال تمكين المواهب الوطنية، وتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية والقيادية على الساحة العالمية».