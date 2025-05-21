أسهم أوروبا تتخلى عن أعلى مستوياتها في شهرين

تراجعت الأسهم الأوروبية عن أعلى مستوياتها في شهرين الأربعاء، متأثرة بانخفاض سهم جوليوس باير بعد أن كشف البنك السويسري عن رسوم متعلقة بمحفظة الائتمان في حين راقب المستثمرون تطورات السياسات التجارية الأمريكية ومناقشة مشروع قانون الضرائب بالكونجرس الأمريكي.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % بحلول الساعة 0721 بتوقيت جرينتش، بقيادة قطاعي السيارات والتجزئة.

وانخفض سهم شركة جوليوس باير 5.6% بعد أن أعلن البنك عن رسوم قدرها 130 مليون فرنك سويسري (156.36 مليون دولار) من مراجعة محفظة الائتمان واستبدال كبير مسؤولي المخاطر.

وهبط سهم جيه. دي سبورتس 8.4% إلى قاع مؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الملابس الرياضية البريطانية انخفاضاً بلغ 2% في مبيعات الربع الأول الأساسية وحذرت من أن ارتفاع الأسعار في سوقها الرئيسية بالولايات المتحدة قد يؤثر على طلب العملاء.

ومما زاد من قلق المستثمرين، أظهرت بيانات ارتفاع معدل التضخم السنوي في بريطانيا بأكثر من المتوقع في أبريل، مما قد يصعب مسار بنك إنجلترا (المركزي) نحو التخفيضات التدريجية لأسعار الفائدة.

ويشعر المستثمرون بقلق إزاء عدم إحراز تقدم على صعيد إبرام اتفاقات تجارية مع اقتراب انتهاء فترة تعليق الرسوم الجمركية التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والبالغة 90 يوماً، فضلاً عن مشروع قانون الضرائب الشامل الذي أثار مخاوف بشأن القوة المالية للولايات المتحدة.

وارتفعت أسهم شركة صناعة الرقائق الألمانية إنفينيون 1.7% بعد أن قالت إنها ستعمل مع إنفيديا لتطوير رقائق لأنظمة توصيل الطاقة الجديدة داخل مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي.

وتراجعت أسهم شركة ماركس اند سبنسر 3.3% بعد أن قالت شركة التجزئة البريطانية إن هجوماً إلكترونياً «متطوراً للغاية» سيكلفها نحو 300 مليون جنيه إسترليني (403 ملايين دولار) من الأرباح التشغيلية.