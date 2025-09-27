ترامب يطلق موجة رسوم جمركية جديدة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية جديدة قد تصل إلى 100 % على الأدوية، وتطال كذلك الشاحنات والمفروشات المنتجة خارج الولايات المتحدة.

وكتب الرئيس الأمريكي عبر شبكة «تروث سوشال» أنه اعتباراً من أول أكتوبر «سنفرض رسوماً بنسبة 100 % على كل المنتجات الصيدلانية التي تحمل ماركة أو براءة اختراع، إلا في حال بناء الشركة مصنعاً للأدوية في الولايات المتحدة».

وشدد مايكل وان، خبير الاقتصاد في مصرف «ام يو أف جي» الياباني في سنغافورة، على أن تعريف هذه الأدوية «لا يزال مبهماً» لكننا «ننطلق من مبدأ أن ذلك لن يشمل الأدوية الجنيسة المرسلة من دول مثل الهند التي قد تكون بمنأى عن هذا الإعلان».

وعلقت أستراليا التي صدرت منتجات أدوية بقيمة تقدر بـ 1.35 مليار دولار إلى الولايات المتحدة في 2024، على منشور ترامب. وقال وزير الصحة الأسترالي مارك باتلر أمس «نشتري منتجات صيدلانية من الولايات المتحدة بكميات أكبر بكثير مما يشتري (الأمريكيون) منا. ليس من مصلحة المستهلكين الأمريكيين فرض أسعار أعلى على صادرات أستراليا إلى الولايات المتحدة».

وفي منشور منفصل، أعلن ترامب أيضاً رسوماً جمركية بنسبة 25 % «على كل الشاحنات الثقيلة المنتجة في مناطق أخرى من العالم». ورأى أن هذا التدبير سيدعم شركات صناعة الشاحنات الأمريكية.

ومن بين الشركات الأجنبية التي تنافس المجموعات الأمريكية في مجال الشاحنات، السويدية فولفو والألمانية دايملر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هذه الرسوم الجمركية على الشاحنات الثقيلة لها «أسباب عدة لكنها تأتي خصوصاً لأغراض تتعلق بالأمن الوطني». وسبق للإدارة الأمريكية أن أعلنت في الربيع أنها باشرت تحقيقاً لمعرفة إن كان استيراد الشاحنات من الخارج يشكل تهديداً «للأمن الوطني». وينوي ترامب كذلك فرض رسوم جمركية على الكثير من المفروشات.

وكتب عبر شبكته للتواصل الاجتماعي «سنفرض رسوماً بنسبة 50 % على كل أثاث المطبخ ومغاسل المراحيض والمنتجات المرتبطة بها» اعتباراً من الأول من أكتوبر و«رسوماً بنسبة 30 % على المفروشات المنجدة» بالقماش.

وتفيد أرقام لجنة التجارة الدولية للولايات المتحدة بأنه في عام 2022 بلغت الواردات، وخصوصاً من الدول الآسيوية، 60 % من المفروشات المباعة، بينها 86 % من كل الأثاث الخشبي و42 % من كل المفروشات المنجدة بالقماش.

وتؤجج حملة الرسوم الجمركية الجديدة هذه مخاوف من حصول تضخم في الولايات المتحدة التي تتمتع بأكبر اقتصاد عالمي.

ويؤكد الرئيس ترامب أنه يريد إنعاش الصناعات بفضل سياسات حمائية تشكل تحولاً جذرياً مع السياسة الأمريكية الاعتيادية والهادفة إلى الإبقاء على الاقتصاد مفتوحاً.

وفرضت إدارة ترامب تعرفة جمركية أساسية نسبتها 10 % على كل الدول مع نسب أعلى بكثير لبعض البلدان التي تتجاوز صادراتها إلى الولايات المتحدة وارداتها من هذا البلد.

وفرض الرئيس الأمريكي خصوصاً رسوماً جمركية إضافية على شركاء واشنطن الرئيسيين مثل كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي والصين. ولا تزال المفاوضات مع الصين بهذا الخصوص متواصلة.