موجة بيع تواصل عصفها بالعملات المشفرة

انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة قد تعطي دلائل عن مسار الفائدة.

وتراجعت عملة «إيثريوم» إلى ما دون 4000 دولار، لتسجل أدنى مستوى لها في نحو سبعة أسابيع، وسط موجة هبوط واسعة في سوق العملات المشفرة أدت إلى خسارة أكثر من 140 مليار دولار من قيمتها السوقية منذ بداية الأسبوع.

تهاوت ثاني أكبر عملة مشفرة بنسبة 4.7% لتصل إلى 3969 دولاراً، يوم الخميس، بينما تراجعت «بتكوين»، العملة الأبرز في السوق، بنسبة 1.7%، بحسب بيانات جمعتها «بلومبرغ».

وقالت ريتشيل لوكاس، محللة العملات المشفرة لدى «بي تي سي ماركتس»، إن تراجع «إيثريوم» جاء نتيجة «فتور التدفقات المؤسسية» مع إشارات فنية تعكس ضغوطاً قصيرة الأجل.

كما سحب المستثمرون ما يقرب من 300 مليون دولار من صناديق المؤشرات المتداولة الأمريكية المرتبطة بـ«إيثريوم» منذ يوم الاثنين، بعد أن مُحيت رهانات صعودية بقيمة 1.7 مليار دولار في هبوط مفاجئ طال معظم العملات الرئيسية.

وتوقعت لوكاس مزيداً من عمليات التسييل، إذا واصلت «إيثريوم» هبوطها إلى ما دون مستوى 3800 دولار.

هذا وقد تراجعت البتكوين بنسبة 1.4% إلى 111.48 ألف دولار.

في حين هبطت كل من الريبل بنسبة 3.9% عند 2.8525 دولار، وانخفضت الدوج كوين 4.04% عند 23.39 سنتاً.

وذلك مع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إذ ذكرت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو، «ماري دالي»، أن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من خفض الفائدة، لكن البنك المركزي ينبغي أن يتعامل بحذر.