العملات المشفرة تتراجع.. والبتكوين دون 112 ألف دولار

انخفضت العملات المشفرة خلال تعاملات الخميس مع ترقب المستثمرين بيانات اقتصادية من الولايات المتحدة، قد تعطي دلائل عن مسار الفائدة.

وتراجعت البتكوين بنسبة 1.4% إلى 111.48 ألف دولار.

في حين هبطت كل من الإيثريوم 3.57% إلى 4016.5 دولاراً، والريبل بنسبة 3.9% عند 2.8525 دولار، وانخفضت الدوج كوين 4.04% عند 23.39 سنتاً.

وذلك مع متابعة تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، إذ ذكرت رئيسة البنك في سان فرانسيسكو «ماري دالي» أن هناك حاجة على الأرجح لمزيد من خفض الفائدة، لكن البنك المركزي ينبغي أن يتعامل بحذر.

ومن المقرر أن تصدر اليوم مجموعة من البيانات الأمريكية تشمل قراءة الناتج المحلي الإجمالي وطلبيات السلع المعمرة وطلبات إعانة البطالة، قبل صدور مقياس التضخم المفضل للاحتياطي الفيدرالي عن أغسطس غداً.