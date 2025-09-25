صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي إلى 2.8% في 2025

أعلن صندوق النقد الدولي عن خفض توقعاته للنمو العالمي إلى 2.8% لعام 2025 و2.0% لعام 2026، محذرا من أن آفاق النمو على مدى السنوات الخمس المقبلة هي "الأضعف منذ عقود".

وفي تقريره السنوي، أرجع الصندوق هذا التباطؤ إلى بيئة اقتصادية مثقلة بحالة عدم اليقين، نتيجة لتصاعد التوترات التجارية، والتحولات التكنولوجية السريعة، والتغيرات المناخية، وتداعيات الصراعات الجيوسياسية.

وشدد الصندوق على أن التحدي الأكبر الذي يواجه الدول الأعضاء هو تحقيق النمو، مؤكدا أن الحل يبدأ من الداخل عبر سياسات اقتصادية فعالة، تشمل زيادة التنافسية، وتشجيع ريادة الأعمال، وتبسيط الأنظمة الضريبية، وتحسين البنية الرقمية والتنظيمية.

