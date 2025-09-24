«والت ديزني» ترفع أسعار الاشتراك في باقات البث

أعلنت شركة والت ديزني، يوم الثلاثاء، أنها سترفع أسعار خدمة البث الرئيسية ديزني+ في الولايات المتحدة الشهر المقبل، في إطار سعيها لتعزيز أرباحها من منصاتها الرقمية.

وتدخل الأسعار الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من الحادي والعشرين من أكتوبر، بعد عام بالضبط منذ أخر مرة رفعت فيها الشركة الأسعار.

ووفقاً للإعلان، سترتفع تكلفة الاشتراك في باقة «ديزني+» المدعومة بالإعلانات بمقدار دولارين لتصل إلى 11.99 دولاراً شهرياً، والباقة المميزة دون إعلانات بمقدار 3 دولارات إلى 18.99 دولاراً، أو بمقدار 30 دولاراً إلى 189.99 دولاراً سنوياً.

وسترفع الشركة سعر باقة «ديزني+» و«هولو» المدعومة بالإعلانات بمقدار دولارين شهرياً، كما سترفع كلاً من الباقتين اللتين تضمان «ديزني+» و«هولو» و«إس إس بي إن» بمقدار 3 دولارات شهرياً.

ومن المقرر أيضاً أن ترفع أسعار باقات «ديزني+» و«هولو» و«إس بي أو ماكس» بمقدار 3 دولارات شهرياً، فيما ستبقى باقات «إن إف إل+» على نفس الأسعار.

وخلال مؤتمر إعلان نتائج أعمال الربع الثالث، ألمحت الشركة إلى زيادات الأسعار، قائلة إنها تتوقع زيادة طفيفة في عدد مشتركي «ديزني+» في الربع المالي الرابع.