مشاركة فرنسية في «جلوبال ريل 2025» بأبوظبي

تشارك «ألستوم Alstom» الفرنسية في المعرض والمؤتمر العالمي للسكك الحديدية والنقل والبنية التحتية «جلوبال ريل 2025»، المقرر إقامته في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة من 30 سبتمبر الجاري إلى 2 أكتوبر المقبل، بمركز أدنيك أبوظبي، بمشاركة نخبة من الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب خبراء وشركات عالمية متخصصة في تطوير أنظمة النقل المستدام.

تأتي مشاركة الشركة في إطار حرصها على مواكبة أحدث الممارسات والتجارب الدولية في قطاع المواصلات، وتعزيز حضورها في المحافل المتخصصة، بما يسهم في دعم خطط الإمارة للتنقل المستدام والذكي.

يُشارك قادة «ألستوم» في جلسات حوارية متخصصة أول أكتوبر، حيث يقدّمون رؤى عميقة حول مستقبل النقل المستدام ضمن المدن وأحدث الابتكارات العالمية في القطاع، كما يتحدث هنري بوپار لاڤارج الرئيس التنفيذي لشركة «ألستوم»، في جلسة حوارية تحت عنوان: «آفاق جديدة للقطارات فائقة السرعة: توسيع الشبكات، وتطوير التقنيات، وربط المناطق».

ويشارك مارتن ڤوجور رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى لدى «ألستوم»، في جلسة نقاشية بعنوان: «قيمة الوقت وضبط الميزانية: استراتيجيات التعاون بين الشركاء المعنيين لضمان نجاح مشاريع القطارات فائقة السرعة».

وتشهد منطقة الخليج طفرة تنموية غير مسبوقة، تقودها رؤى طموحة، تترجم على أرض الواقع بوتيرة استثنائية، فلم يعد النقل مجرد خدمة أساسية، بل أصبح ركيزة استراتيجية في عملية التحول الاقتصادي الشامل.

ولم تعد شبكات القطارات الحديثة مجرد منشآت بنية تحتية، بل تحولت إلى أيقونات حية للنهضة والتقدم. وفي قلب هذه التحولات، تبرز «ألستوم» كشريك استراتيجي فاعل في صياغة مستقبل النقل في المنطقة.