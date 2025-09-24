الصين تمتلك 4.65 ملايين محطة لاتصالات الجيل الخامس

أظهرت بيانات رسمية نشرت اليوم الأربعاء وصول عدد محطات اتصالات الجيل الخامس (فايف جي) في الصين إلى حوالي 4.65 ملايين محطة بنهاية الشهر الماضي.

وأشارت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية إلى أن هذه المحطات تمثل حوالي 3ر36% من إجمالي عدد محطات اتصالات الهاتف المحمول في مختلف أنحاء الصين.

وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن عددا متزايدا من مستخدمي الهواتف المحمولة في الصين يستخدمون خدمات الجيل الخامس.

وبنهاية أغسطس الماضي وصل عدد المشتركين في شركات اتصالات الهاتف المحمول الرئيسية الثلاث وشركة تشاينا برودنت إلى حوالي 82ر1 مليار مستخدم.

ومن بين هؤلاء المستخدمين يوجد 15ر1 مليار مشترك يستخدمون هواتف الجيل الخامس، بزيادة قدرها 140 مشترك عن نهاية العام الماضي، بما يمثل حوالي 4ر63% من إجمالي مستخدمي الهاتف المحمول في الصين.