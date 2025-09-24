70 % من حاملي تأشيرة H-1B الأمريكية هنود

أصيبت شركات وادي السيليكون بالارتباك الحاد، وحثت موظفيها على عدم السفر للخارج، ومرت عطلة نهاية الأسبوع الماضي عصيبة على مئات الألوف من الهنود، بعدما فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عالم التكنولوجيا والشركات الضخمة في الولايات المتحدة، بزيادة تصل إلى 50 ضعفاً في تكلفة تصاريح العمالة الماهرة، لتصل إلى 100 ألف دولار. ويمثل الهنود النسبة الأكبر من حاملي تأشيرة H-1B ، ويبلغ إجمالي أعداد حاملي هذه التأشيرة نحو 730,000 شخص، يمثل الهنود منهم نحو 70 %. وبناء على هذه النسبة، يقدر عدد الهنود الحاصلين على هذه التأشيرة بأكثر من 500,000 شخص.