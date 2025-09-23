«منظمة التعاون الاقتصادي» ترفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الثلاثاء، بأن الاقتصاد العالمي أثبت مرونة أكبر مما تم توقعه خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بشكل خاص بالأسواق الناشئة.

رفعت المنظمة توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2% مقابل 2.9% في تقديرات يونيو، مشيرة إلى أن العديد من الاقتصادات أظهرت مرونة أكبر من المتوقع منذ بداية العام. وأبقت المنظمة توقعاتها لنمو 2026 عند 2.9%، وهو ما يعكس تباطؤاً عن نمو 3.3% المسجل في 2024.

كما رفعت المنظمة توقعاتها لنمو اقتصاد أمريكا في 2025 إلى 1.8% مقارنة بـ1.6% سابقاً، لكنها تظل أقل بكثير من معدل 2.8% في 2024، مع توقع نمو 1.5% في 2026.

وأوضحت أن الاستثمار المرتبط بالذكاء الاصطناعي دعم الأداء في أمريكا، فيما ساعدت السياسات المالية على تعويض ضعف سوق العقارات والتحديات التجارية في الصين.

وحذّرت المنظمة من بقاء «مخاطر كبيرة» على آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار تأثير الرسوم الجمركية المرتفعة وحالة عدم اليقين في السياسات. وأشارت إلى أن الرسوم الأمريكية على الواردات ارتفعت إلى مستوى 19.5% بنهاية أغسطس، وهو الأعلى منذ 1933، مع وصول التعريفات على بعض الصادرات إلى 50%.

وأشار التقرير إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية ارتفعت على جميع الشركاء التجاريين تقريباً، منذ شهر مايو.