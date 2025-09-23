أسعار تاريخية للذهب.. فهل يتجاوز 4 آلاف قبل نهاية العام؟

واصلت أسعار الذهب ارتفاعاتها القياسية، مع تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأمريكية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.9% ليصل إلى3781.79 دولاراً للأونصة. فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 1.1% إلى 3819.30 دولاراً. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفيدرالي، سعياً لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفيدرالي هذا الأسبوع.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد خفض الأسبوع الماضي معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، مستشهداً بأوضاع سوق العمل، ومشيراً إلى احتمال تنفيذ مزيد من التخفيضات في الاجتماعات المقبلة، مع التحذير في الوقت ذاته من بقاء التضخم مرتفعاً.

وأعلن صندوق «إس.بي.دي.آر غولد ترست»، أكبر صندوق مؤشرات مدعوم بالذهب في العالم، أن حيازاته ارتفعت 0.60% إلى 1000.57 طن أمس الاثنين، مقارنة بـ994.56 طناً يوم الجمعة الماضي.

وقفز الذهب، وهو أحد أبرز الملاذات الآمنة التي تميل للاستفادة من انخفاض معدلات الفائدة، بنحو 43% منذ بداية العام، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، إضافة إلى مشتريات البنوك المركزية وتيسير السياسات النقدية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولاراً للأونصة، ليقترب من أعلى مستوى له في 14 عاماً، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولاراً، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولاراً.