العملات المشفرة ترتفع.. والبتكوين قرب 113 ألف دولار

ارتفعت العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء لتتجه البتكوين نحو مستوى 113 ألف دولار، في ظل انتظار المستثمرين لإشارات جديدة من الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة من خلال خطاب رئيس البنك جيروم باول المرتقب لاحقاً اليوم.

وارتفعت البتكوين بنسبة 0.59% إلى 112855 دولاراً، وصعدت كل من الإيثريوم بنسبة 1.10% عند 4194.58 دولاراً، والريبل 0.97% إلى 2.8717 دولار، والدوج كوين بحوالي 0.97% إلى 24.1 سنتاً.

ويتوجه تركيز المستثمرين هذا الأسبوع على بيانات مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي، والتي قد تؤثر على رؤية البنك المركزي بشأن الفائدة.

وحذر ستيفن ميران عضو مجلس محافظي الفيدرالي الجديد أمس أن البنك المركزي سيعرض سوق العمل للخطر في حالة عدم خفض الفائدة بصورة كبيرة.

وشهدت أسواق العملات المشفرة، أمس، موجة بيع حادة بعد تصفية رهانات تجاوزت قيمتها 1.5 مليار دولار، ما أدى إلى هبوط جماعي في أسعار أبرز الأصول الرقمية.