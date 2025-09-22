شركات التكنولوجيا تدفع ثمن رسوم التأشيرة في «وول ستريت»



تراجعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الاثنين مع ضغوط من قطاع التكنولوجيا وسط حالة من الغموض بشأن سياسات التأشيرات التي أثرت في معنويات المستثمرين.

وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.5% أو 225 نقطة إلى 46090 نقطة، كما هبط مؤشر «إس آند بي 500» بنسبة 0.2% إلى 6652 نقطة، بينما استقر ناسداك المركب عند 22622 نقطة.

وتراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث انخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.53% إلى 515.02 دولاراً، وسهم «إنفيديا» بنسبة 0.5% إلى 175.74 دولاراً، وسهم «أمازون» بنسبة 1.25% إلى 228.7 دولاراً، و«ألفابت» بنسبة 0.37%.

في حين خالفت أسهم «أبل» الاتجاه وارتفعت بنسبة 2.1%، وزاد سهم «تسلا» بنسبة 3.3%، وذلك بعدما أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عزمها فرض رسوم سنوية بقيمة 100 ألف دولار على تأشيرات العمل من فئة «إتش 1- بي»، وهو ما أثار مخاوف لدى شركات التقنية والبنوك، التي تعتمد بشكل كبير على العمالة الماهرة القادمة من الهند والصين.