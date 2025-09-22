مورجان ستانلي يحذر من تصحيح الأسهم الأمريكية

حذر فريق استراتيجي بقيادة مايك ويلسون في بنك «مورجان ستانلي» من احتمال حدوث اضطرابات في الأسواق إذا لم ترقَ سياسات الاحتياطي الفيدرالي المستقبلية إلى توقعات المستثمرين.

ويرى ويلسون أن الاقتصاد قد لا يكون بحاجة إلى تخفيضات عميقة لأسعار الفائدة، مضيفاً: «سيناريو الركود انتهى مع يوم التحرير، ونرى أننا ننتقل حالياً إلى دورة انتعاش، حيث من المرجح أن يكون نمو الأرباح أقوى من المتوقع».

ويعزز هذا الرأي تحديث توقعات الأرباح من قبل المحللين وتحسن مؤشرات مديري المشتريات، ويضيف ويلسون أن الطلب المكبوت بدأ يظهر بوضوح في قطاعات عانت من نمو ضعيف خلال السنوات الثلاث إلى الأربع الماضية، بما في ذلك الإسكان.

ويضيف ويلسون أن الأخطار ستتفاقم إذا قرر الاحتياطي الفيدرالي أن الانتعاش التدريجي الحالي لا يستدعي تخفيفاً كبيراً، وهو ما قد يثبط توقعات السوق، وقد يزيد هذا الوضع سوءاً مع تقلص السيولة بسبب استمرار البنك في التشديد الكمي.

ويُظهر تسعير السوق حالياً احتمالية مرتفعة جداً لخفض معدل الفائدة 50 نقطة أساس أخرى هذا العام، كما يتوقع المستثمرون وصول تكاليف الاقتراض إلى نحو 3% بحلول العام المقبل، بحسب «ماركت ووتش».

يأتي هذا بعدما اختتمت مؤشرات «إس آند بي 500»، وداو جونز، وناسداك المركب الأسبوع الماضي على مستويات قياسية جديدة، ليرتفع السوق الأمريكي بنسبة 33.75% عن أدنى مستوى له في أبريل، مسجلاً مكاسب بنسبة 13.3% منذ بداية العام.