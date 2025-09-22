أسهم أداني تقفز 20% بعد تبرئة المجموعة من الاحتيال

ارتفعت أسهم شركات مجموعة «أداني» الهندية بشكل حاد، خلال تعاملات الاثنين، بقيادة شركة الطاقة «أداني باور»، التي قسمت أسهمها بنسبة خمسة إلى واحد.

وعند إغلاق تعاملات اليوم في بورصة الهند، صعد سهم الشركة (ADANIPOWER) بنسبة 20% إلى 170.25 روبية هندية (1.93 دولار).

وعادة ما تقسم الشركات أسهمها لتسهيل وصول المستثمرين إليها، وهي خطوة تزيد من سيولة الشركة المدرجة.

لكن أيضاً يأتي هذا الارتفاع بعدما برأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الهندية، مجموعة «أداني»، الجمعة، من بعض مزاعم التلاعب بالأسهم والاحتيال المحاسبي التي زعمتها شركة «هيندنبورغ» للأبحاث.

واتهمت «هيندنبورغ»، في يناير 2023، «أداني» بالاحتيال والتلاعب بالأسهم على نطاق واسع، ما أدى إلى خسارة أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية للمجموعة في ذلك الوقت.

وخلال تعاملات اليوم، ارتفعت أسهم شركات أخرى في المجموعة، مثل «أداني توتال جاز» و«أداني جرين إنرجي» بنسبة 15% و7% على التوالي.