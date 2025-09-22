موجة بيع تضرب العملات المشفرة بعد تصفية 1.5 مليار دولار

انخفضت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الإثنين، وسط عمليات جني للأرباح مع تقييم المستثمرين آفاق السياسات النقدية في الولايات المتحدة.

وشهد متداولو العملات الرقمية تصفية أكثر من 1.5 مليار دولار من الرهانات الصعودية، مما أدى إلى موجة بيع حادة أثرت بشدة على العملات الرقمية الأصغر.

وتراجعت البتكوين بنسبة 2.4% عند 112.769 دولار، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.7% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وانخفضت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 7% إلى 4203.73 دولار، فيما هبطت الريبل بنسبة 9% عند 2.8177 دولار. كما تراجعت عملة سولانا بنسبة 7%، ودجكوين بنسبة 9%.

وخلال 24 ساعة فقط، تمت تصفية مراكز أكثر من 407 آلاف متداول، ما أدى إلى تراجع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية إلى ما دون 4 تريليونات دولار، بحسب «كوين جيكو».

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 3.9 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 180.6 مليار دولار، وفقًا لبيانات «كوين ماركت كاب».

ويظهر مؤشر الخوف والجشع قراءة عند مستوى 47 نقطة، أي في منطقة الحياد المائل للخوف، ما يشير إلى ترقب المتعاملين لمزيد من الإشارات قبل العودة إلى السوق.

ساهم الطلب من الشركات المدرجة في البورصة، والمخصصة لتخزين العملات الرقمية، في دفع سعر بتكوين وإيثر إلى أعلى مستوياته على الإطلاق في أغسطس.

وتكبدت معظم العملات الرقمية الكبرى خسائر مزدوجة الرقم خلال الأيام الخمسة الماضية، في وقت صمدت فيه الأسهم التقليدية بشكل أفضل، ما يعزز الانطباع بأن التراجعات الأخيرة في سوق الكريبتو مرتبطة بعوامل خاصة بهذا القطاع.