كم تخسر الشركات الأمريكية بعد رفع ترامب تأشيرة العمل؟

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم تأشيرة العمل H-1B الجديدة إلى 100 ألف دولار، تواجه الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والمال خسائر ضخمة، وفق تقرير بلومبرغ المستند إلى بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية حتى 30 يونيو 2025.
أبرز الخسائر المتوقعة للشركات:
أمازون
1,004,000,000 دولار
تاتا كونسلتانسي
551,000,000 دولار
مايكروسوفت
519,000,000
ميتا
512,000,000
أبل
420,000,000
جوجل
418,000,000
كوغنيزانت تكنولوجي
249,000,000
جي بي مورغان
244,000,000
وولمارت
239,000,000
ديلويت
235,000,000