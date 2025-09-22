كم تخسر الشركات الأمريكية بعد رفع ترامب تأشيرة العمل؟

بعد قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفع رسوم تأشيرة العمل H-1B الجديدة إلى 100 ألف دولار، تواجه الشركات الكبرى في قطاع التكنولوجيا والمال خسائر ضخمة، وفق تقرير بلومبرغ المستند إلى بيانات وكالة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية حتى 30 يونيو 2025.

أبرز الخسائر المتوقعة للشركات:

أمازون

1,004,000,000 دولار

تاتا كونسلتانسي

551,000,000 دولار

مايكروسوفت

519,000,000

ميتا

512,000,000

أبل

420,000,000

جوجل

418,000,000

كوغنيزانت تكنولوجي

249,000,000

جي بي مورغان

244,000,000

وولمارت

239,000,000

ديلويت

235,000,000