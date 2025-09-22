«تيك توك» بين المطرقة والسندان.. فهل ينجو من الإغلاق؟

أعلن البيت الأبيض، أول من أمس، توصل الولايات المتحدة والصين إلى اتفاق بشأن مستقبل تطبيق «تيك توك».

ويركز الاتفاق على «تخزين جميع البيانات الخاصة بالمستخدمين الأمريكيين على البنية التحتية للحوسبة السحابية في الولايات المتحدة، والتي تديرها شركة البرمجيات الأمريكية أوراكل».

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين، بعد يوم من بحث الأمور المتعلقة بتطبيق تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينج في مكالمة هاتفية مطولة: «لدينا وطنيون أمريكيون عظماء سيشترونه، أناس مميزون للغاية، أناس يحبون بلدنا.. إنهم أذكياء للغاية في النواحي التكنولوجية ولن يسمحوا بأي شيء سيئ يحدث لتطبيق تيك توك».

وقال ترامب بعد مكالمته مع شي: إن المستثمرين الأمريكيين كانوا جاهزين، وإن القائد الصيني كان «رجلاً نبيلاً» حيال هذا الأمر. وتشير التقارير الأخيرة إلى أنهما سيجتمعان في غضون ستة أسابيع. وكان الرئيس الجمهوري غامضاً في رده على سؤال حاسم حول ما إذا كانت الصين ستتحكم في الخوارزميات أم لا.

وقال ترامب: لقد تم الاتفاق على كل شيء.. سيكون لدينا سيطرة جيدة للغاية. ويحاول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام صفقة نهائية لمنع إغلاق المنصة الشهيرة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لقناة «فوكس نيوز» في برنامج «ساترداي إن أمريكا»: «نحن واثقون بنسبة 100 % أن الاتفاق قد تم، والآن ما تبقى فقط هو توقيعه، وفريق الرئيس يعمل مع نظرائه الصينيين لإنجاز ذلك»، مشيرة إلى أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج ناقشا ملف تيك توك في مكالمة هاتفية مطولة قبل يوم.

وقالت ليفيت: إن «الخوارزمية ستكون تحت سيطرة أمريكية أيضاً»، في إشارة إلى تفاصيل إضافية حول شكل الاتفاق. وقال البيت الأبيض في بيان: إن عملاق التكنولوجيا «أوراكل» سيتولى مسؤولية البيانات والأمن الخاصة بالتطبيق، وإن الأمريكيين سيسيطرون على ستة من أصل سبعة مقاعد في المجلس المزمع إنشاؤه.

ولم يوضح البيان الذي أعلنته الحكومة الصينية بعد المكالمة الهاتفية ما الذي وافق عليه شي بشأن بيع حصة حاكمة في التطبيق من قبل الشركة الأم الصينية لتطبيق تيك توك لتجنب فرض حظر أمريكي.

وقالت ليفيت: إن ترامب أدرك الحاجة إلى حماية خصوصية الأمريكيين وبياناتهم مع الإبقاء على هذا التطبيق متاحاً. وأضافت: أن تيك توك جزء حيوي من عمليتنا الديمقراطية. وأعربت ليفيت عن ثقتها بأنه سيتم الانتهاء من الاتفاق قريباً بقولها: «الآن نحن بحاجة فقط إلى التوقيع عليه.. وأتوقع أن يحدث ذلك في غضون الأيام المقبلة».

يشار إلى أن الخوارزمية هي التي تحدد للمستخدمين ما يظهر لهم على التطبيق، وقد حذر مسؤولون أمريكيون من أنها قد تكون عرضة لتلاعب السلطات الصينية بطريقة يصعب اكتشافها. وقال مسؤول كبير في البيت الأبيض: إن المستخدمين الأمريكيين سيظلون قادرين على استخدام تيك توك للتفاعل مع المحتوى من جميع أنحاء العالم.

وذكر المسؤول أن بايت دانس ستمتلك أقل من 20 % من أسهم مشروع مشترك يتحكم في عمليات تيك توك في الولايات المتحدة.