أربع سنوات من النجاح مع Breinrock..صعود عملاق جديد في حلول المدفوعات

منذ انضمام عميلها الأول في سبتمبر 2021، تطورت Breinrock ، مزوّد حلول المدفوعات العابرة للحدود، لتصبح قوة عالمية في قطاع التكنولوجيا المالية، حيث تجاوز حجم معاملاتها السنوي 12 مليار دولار.

وبحلول عام 2025، نجحت Breinrock في مضاعفة كوادرها أكثر من أربع مرات، إذ تضم اليوم أكثر من 70 موظفًا موزعين على مكاتبها في دبي ولندن وتورونتو وبراغ وزوغ وليمّاسول.

ما بدأ عام 2021 بثلاثة موظفين فقط ومعاملات بقيمة 300 ألف دولار، تحوّل إلى مؤسسة فنتك عالمية تعالج معاملات تفوق 12 مليار دولار سنويًا. وبفضل رؤيتها الواضحة الهادفة إلى تمكين الشركات من «بناء منظومة دفع متكاملة وتحسينها وتوسيعها بسلاسة على مستوى العالم»، عززت Breinrock مكانتها بين رواد الصناعة.

وبحلول 2025، كانت Breinrock قد ضاعفت حجم فريقها أكثر من أربع مرات، ليضم اليوم أكثر من 70 موظفًا في مكاتبها بدبي ولندن وتورونتو وبراغ وزوغ وليمّاسول. وقد أتاح لها ذلك زيادة حجم معاملاتها بشكل هائل، ليصل حاليًا إلى 12 مليار دولار سنويًا.

انطلقت Breinrock برؤية واضحة، بدءًا من الحسابات البسيطة وصولًا إلى البطاقات، ثم توسعت تدريجيًا لتشمل تداول العملات الأجنبية في 52 عملة، والأصول الرقمية، وخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) ذات العلامة البيضاء، لتكرس نفسها كمزود استراتيجي لحلول المدفوعات العابرة للحدود.

وقد كان هذا التوسع طموحًا ومدروسًا في الوقت ذاته. فقد حصلت الشركة على تراخيص في كندا والمملكة المتحدة وجمهورية التشيك ومركز دبي المالي الدولي وسويسرا، لتؤسس حضورها في بعض أكثر الولايات القضائية صرامة في العالم. وانسجامًا مع التزامها بمنهج مصرفي يضع الإنسان في جوهره، استثمرت Breinrock استثمارات كبيرة في إنشاء مكاتب فعلية بهذه الدول.

«الناس أولًا. الأعمال طريق ذو اتجاهين يقوم على التفاعل البشري المباشر».

وعلى عكس العديد من شركات الفنتك التي تركز على الأتمتة الكاملة ونشر الذكاء الاصطناعي، تميزت Breinrock بفلسفة «الناس أولًا». ومنذ تأسيسها، كان الاستثمار في رأس المال البشري وتشكيل فريق متخصص لإدارة العلاقات جزءًا أساسيًا من استراتيجيتها، ما شكل ركيزة

في بناء حضور فعلي عبر المناطق المختلفة.وقد انعكس هذا المبدأ الواضح على تصميم منتجاتها الرئيسية، بدءًا من الحسابات متعددة العملات ورموز الـ IBAN المخصصة، وصولًا إلى البطاقات المدفوعة مسبقًا وحلول الضمان الرقمي.

ما هو قادم في الأفق؟

وبفضل مجموعة متميزة من المنتجات والحلول المصممة لإعادة ابتكار تجربة الدفع من البداية وحتى النهاية، واصلت Breinrock الابتكار بهدوء. ومن أحدث منتجاتها الرائدة إطلاق شبكتها الخاصة بالمدفوعات Breinrock Payment Network، وهي منظومة متكاملة تمكّن عملاء الشركة من الدفع بخمس عملات محلية ضمن الولايات القضائية الخمس التي تنشط فيها، بما في ذلك الإمارات والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة.

ويمنح هذا الحل الشركات العالمية التي تتعامل بكثافة عبر شبكة SWIFT ميزة تنافسية، إذ يمكنها من تحويل الأموال كما لو كانت تجارًا محليين وبالعملة المحلية. ولتطوير هذه الشبكة الآمنة للمدفوعات العابرة للحدود، اندمجت Breinrock بعمق مع شركائها المصرفيين، وحرصت على الالتزام بالأنظمة المحلية.

وبذلك أظهرت الشركة استعدادها لمواجهة تحديات غالبًا ما يتجنبها الآخرون. فقد كان مسارها نحو النمو العابر للحدود محفوفًا بالعقبات. وللحصول على تراخيص في أهم الولايات القضائية، كان لا بد لها من اجتياز متطلبات تنظيمية معقدة، مع الحفاظ على تنافسيتها في سوق يعج بلاعبين مموّلين بوفرة.

أربع سنوات من التركيز، ورسالة واحدة واضحة

على مدى أربع سنوات، وبمهمة واحدة واضحة، لم تسعَ Breinrock وراء استحواذ سريع على السوق، بل ركزت على نمو مستدام في حجم المعاملات، والالتزام بالمعايير التنظيمية، وتعزيز علاقاتها مع العملاء. وقد أثبتت هذه الاستراتيجية نجاحها، مانحة الشركة قوة متينة في قطاع تغلب عليه الموجات المؤقتة والضجيج قصير الأمد.

وبهذا النهج، ستكون Breinrock بحلول عام 2026 قد ترسخت كلاعب موثوق في قطاع المدفوعات العالمية. ومن خلال الجمع بين التقدم التكنولوجي والخدمات الإنسانية، تضع نفسها كمزود أول لحلول المدفوعات العابرة للحدود في الاتحاد الأوروبي والإمارات وأمريكا الشمالية.

ومع فريق يجمع بين خبراء الامتثال والتقنيين ومديري العلاقات، ابتكرت الشركة نموذجًا يعكس في الوقت نفسه القدرة التشغيلية والبعد الإنساني. هذا التوازن أصبح سمة جوهرية لهويتها وسببًا رئيسيًا في قوتها المتصاعدة.

ولم يكن التوسع العابر للحدود مجرد توسع جغرافي، بل اقترابًا استراتيجيًا من المنظمين والشركاء والعملاء. كل خطوة إقليمية عززت دور Breinrock كمشغل عالمي بفهم محلي، رسخت مكانتها في منظومة مالية عالمية متطورة.

ومع اختتامها لأربع سنوات أولى من مسيرتها، تبدو المرحلة المقبلة واعدة. فرغم ما تحمله من تحديات جديدة، يثبت سجل Breinrock أن فريقها مستعد تمامًا لمواجهتها.

وبالاعتماد على مصداقية تنظيمية راسخة، ومنتجات مبتكرة، وعلاقات متينة مع العملاء، تتهيأ Breinrock لمواصلة توسعها دون التفريط بقيمها الجوهرية. وتؤكد قصة نجاحها أن العلاقات تبقى في قلب القطاع المالي، وأن «اللمسة الإنسانية» يمكن أن تكون المحرك الحقيقي للتوسع العالمي حتى في زمن المصارف الرقمية الحديثة.