اتفاق تيك توك يضع خوارزمية التطبيق تحت السيطرة الأمريكية

ذكر البيت الأبيض، اليوم السبت، أن الاتفاق الناشئ مع الصين بشأن تطبيق تيك توك سيضمن أن تكون الشركات الأمريكية هي المتحكمة في الخوارزمية التي تشغل محتوى الفيديو في التطبيق، وأن الأمريكيين سيشغلون غالبية المقاعد في مجلس خاص بالإشراف على عمليات التطبيق داخل الولايات المتحدة.

وكانت إحدى القضايا المركزية في النزاع بين واشنطن وبكين هي ما إذا كان التطبيق سيحتفظ بخوارزميته بعد عملية بيع محتملة من الشركة الأم الصينية "بايت دانس".

وكان الكونجرس قد مرر تشريعا ينص على حظر تيك توك اعتبارا من يناير المقبل، لكن الرئيس دونالد ترامب وقع مرارا أوامر تتيح للتطبيق الاستمرار في العمل بالولايات المتحدة، بينما تسعى إدارته للتوصل إلى اتفاق يتيح بيع عمليات التطبيق في أمريكا.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن عملاق التكنولوجيا "أوراكل" سيتولى مسؤولية البيانات والأمن الخاصة بالتطبيق، وإن الأمريكيين سيسيطرون على ستة من أصل سبعة مقاعد في المجلس المزمع إنشاؤه. ولم ترد "أوراكل" فورا على طلب للتعليق.

وأضافت ليفيت لقناة "فوكس نيوز" في برنامج "ساترداي إن أمريكا": "نحن واثقون بنسبة 100% أن الاتفاق قد تم، والآن ما تبقى فقط هو توقيعه، وفريق الرئيس يعمل مع نظرائه الصينيين لإنجاز ذلك"، مشيرة إلى أن ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج ناقشا ملف تيك توك في مكالمة هاتفية مطولة قبل يوم.

وقالت ليفيت إن "الخوارزمية ستكون تحت سيطرة أميركية أيضا"، في إشارة إلى تفاصيل إضافية حول شكل الاتفاق من وجهة نظر البيت الأبيض.

يشار إلى أن الخوارزمية هي التي تحدد للمستخدمين ما يظهر لهم على التطبيق، وقد حذر مسؤولون أمريكيون من أنها قد تكون عرضة لتلاعب السلطات الصينية بطريقة يصعب اكتشافها.