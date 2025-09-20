الهجوم السيبراني على مطارات أوروبا يتسبب بتأخير 9 رحلات إلى مطار القاهرة

أعلنت مصادر ملاحية مصرية مطلعة مساء اليوم السبت عن تأخر وصول 9 طائرات ركاب قادمة من مطارات أوروبية ما بين 50 دقيقة و 140 دقيقة بسبب الهجوم السيبراني الذي تعرضت له برمجيات تسجيل الركاب بهذه المطارات .

وقالت المصادر :" لم تشهد سجلات الرحلات القادمة من أوروبا ، إلى مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم السبت، أية إلغاءات بسبب تداعيات الهجوم السيبراني على برمجيات تسجيل الركاب من تصميم شركة " كولينز أيروسبايس، ولكن حدثت تأخيرات لـ 9 رحلات قادمة من أوروبا ما بين 50 إلى 140 دقيقة، ومعظمها لمصر للطيران، قادمة من مطار هيثرو في لندن، ومن مطار ميلانو مالبينسا، ومن برلين، ومن بودابست، ومن فيينا، ومن مطار مانشستر، ومن بروكسل، إضافة إلى رحلة لشركة إير كايرو قادمة من مطار ميلانو مالبينسا الإيطالي".

وكانت مطارات أوروبية كبرى، تعرضت اليوم السبت لهجوم سيبراني على برمجيات لتسجيل الركاب من تصميم شركة كولينز أيروسبايس ، وتسبب ذلك "في إلغاء عدد من رحلات الطيران وتأخر عدد آخر حيث لجأت شركات الطيران لإنهاء إجراءات حجز الركاب يدويا ، مما تسبب في حدوث تأخيرات في الرحلات ".