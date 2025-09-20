ارتفاع مبيعات التجزئة البريطانية للشهر الثاني

ارتفعت مبيعات التجزئة البريطانية بأكثر من المتوقع للشهر الثاني على التوالي، في إشارة إلى استمرار مرونة إنفاق المستهلكين رغم الضغوط التضخمية، ووسط مخاوف من تداعيات الزيادات الضريبية المرتقبة.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطني البريطاني أمس، ارتفاع المبيعات في أغسطس بنسبة 0.5% على أساس شهري، بعدما سجلت في يوليو زيادة معدلة بالخفض إلى 0.5% من 0.6%، ومقارنة بتوقعات بارتفاع نسبته 0.4%.

وفي حين صعدت أحجام المبيعات بنسبة 0.7% على أساس سنوي، تراجعت بنسبة 0.1% خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في أغسطس، مقارنةً بالفترة نفسها المنتهية في مايو.

يأتي هذا بعدما أظهر مسح شركة «جي إف كيه» لأبحاث السوق تراجع ثقة المستهلكين في سبتمبر، وسط مخاوف من أن الزيادات الضريبية المرتقبة في الموازنة من وزيرة المالية «راشيل ريفز» والمقررة في نوفمبر قد تؤثر سلباً على مستويات الثقة.

وحذرت شركات كبرى مثل «أسوشيتد بريتيش فودز» المالكة لمتاجر «بريمارك»، وسلسلة متاجر «ألدي» في المملكة المتحدة من أن أي زيادات ضريبية قد تضغط على إنفاق المستهلكين خلال الأشهر المقبلة، بحسب «رويترز».