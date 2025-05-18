عطل في برج المراقبة يربك حركة مطار باريس - أورلي ويلغي 130 رحلة

شهد مطار باريس - أورلي، اليوم، إلغاء حوالي 130 رحلة جوية، أي ما يعادل 40% من الرحلات المجدولة، وذلك إثر عطل طرأ على تجهيزات المراقبة الجوية في برج المطار.

وقد طلبت المديرية العامة للطيران المدني في فرنسا من شركات الطيران تخفيض رحلاتها بنسبة 40% حتى نهاية اليوم، مشيرة إلى أن الفرق التقنية تعمل جاهدة لإعادة الأمور إلى طبيعتها. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في المطار قوله إن سبب المشكلة هو "عطل في الرادار".

يذكر أن مطار باريس-أورلي استقبل أكثر من 33 مليون مسافر العام الماضي، وقد سبق وأن شهد المطار تعطلا في نظام معالجة الحقائب في أغسطس الماضي، مما أثر على نحو 10 آلاف مسافر.

وتعذر على مديرية الطيران تحديد موعد استئناف الحركة الطبيعية وإن كانت الاضطرابات ستمتد إلى يوم غد الإثنين.