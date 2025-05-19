نتائج أرباح شركات التجزئة الأمريكية تختبر انتعاش الأسواق

تراجع القلق بين المستثمرين بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود

تترقب الأسواق الأسبوع الجاري سلسلة من تقارير أرباح شركات التجزئة الأمريكية، في ظل مساعٍ لفهم أفضل لتداعيات الرسوم الجمركية المتغيرة على الاقتصاد، واختبار مدى صمود تعافي سوق الأسهم الذي شهد انتعاشاً حاداً في الآونة الأخيرة، بحسب رويترز في تقريرها الأسبوعي عن الأسهم الأمريكية.

ومن المقرر أن تعلن شركات كبرى مثل «تارجت» و«هوم ديبوت» و«لوز» عن نتائجها المالية، في وقت تراجع فيه القلق بين المستثمرين بشأن احتمال دخول الاقتصاد الأمريكي في ركود بسبب الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وخصوصاً بعد التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم.

رفع الأسعار

وكانت شركة وولمارت حذرت الخميس من أنها ستضطر إلى زيادة الأسعار بسبب الرسوم الجمركية المرتفعة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على شركات التجزئة الأخرى، في وقت يراقب فيه المستثمرون كيفية تفاعل هذه الشركات مع مشهد تجاري لا يزال يتسم بعدم الاستقرار والكثير من الضبابية.

وقال ماثيو مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميلر تاباك»: «شركات التجزئة ستكون بالغة الأهمية، وخاصة بعد ما أعلنته وولمارت».

وأضاف إن اللافت في تحذير وولمارت أنه جاء عقب إعلان الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين، والتي تعهد فيها الطرفان بتقليص الرسوم الإضافية المفروضة لمدة 90 يوماً.

ولفت إلى أنه: «رغم أن بعض الرسوم الجمركية الشديدة لن تُطبق كما كان متوقعاً، فإن استمرار وولمارت في التحذير بشأن تأثير تلك الرسوم يثير القلق بوضوح».

وقد أثار احتمال تسبب الرسوم في رفع الأسعار وبالتالي تباطؤ إنفاق المستهلكين أو ارتفاع التضخم مخاوف قوية بين المستثمرين، وخاصة منذ إعلان ترامب في 2 أبريل عن فرض رسوم جمركية شاملة تحت شعار «يوم التحرير».

إنفاق المستهلكين

وستشكل التقارير الفصلية المقبلة أيضاً مؤشراً مهماً إلى صحة إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وكشفت بيانات نُشرت الخميس، بحسب رويترز، أن نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة تباطأ بشكل حاد في أبريل، مع انحسار تأثير الشراء المسبق الذي سبق فرض الرسوم، في حين أظهرت مؤشرات الثقة الاستهلاكية ومسوح أخرى أداءً ضعيفاً.

وقال جاك أبلين الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الاستثمار في «كريسيت كابيتال»: «المعنويات في السوق سلبية إلى حد كبير، لكن ما علينا معرفته هو ما إذا كان المستهلكون بدؤوا تقليص إنفاقهم».

وتشمل قائمة الشركات التي ستعلن نتائجها أيضاً شركة الأزياء رالف لورين وشركة تجارة التجزئة منخفضة السعر «تي جي إكس»، حيث يُنتظر أن تقدم تقارير هذه الشركات رؤى حول سلوك المستهلكين في شرائح مختلفة، بحسب ما أفاد به عدد من المحللين.

وأشار جاي جي كيناهان، الرئيس التنفيذي لشركة «آي جي نورث أمريكا» رئيس منصة الوساطة «تاستي تريد»، إلى أن من أبرز النقاط التي يتابعها المستثمرون هي ما إذا كان المستهلكون سيبدؤون «التحول إلى شراء المنتجات الأرخص، بسبب القلق من ارتفاع الأسعار».

أبرز أحداث الأسبوع

ورغم التقلبات الحادة التي أعقبت إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية في أبريل، فقد شهدت الأسهم الأمريكية انتعاشاً كبيراً؛ إذ ارتفع مؤشر «إس آند بي 500» القياسي بأكثر من 18 % منذ أدنى إغلاق له في أبريل، وبذلك، يكون المؤشر قد استعاد خسائره بالكامل لهذا العام. وقال كيناهان: «من الواضح أن سوق الأسهم يواصل ببساطة ارتداده الإيجابي».

الاثنين

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز.

خطاب نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فيليب جيفرسون.

مؤشرات اقتصادية رائدة.

الثلاثاء

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين.

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبيرتو موساليم.

خطاب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أدريانا كوجلر.

الخميس

مؤشر طلبات إعانة البطالة الأولية.

مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات.

مؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي.

مؤشر مبيعات المنازل القائمة.

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز.

الجمعة

خطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميت.

مبيعات المنازل الجديدة.

خطاب محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك.