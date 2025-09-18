أمريكا.. انخفاض متوسط فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاماً إلى 6.26%

تراجع متوسط سعر فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاما في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوياته منذ نحو عام، بما يعكس تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية بعد خفض الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة لأول مرة خلال العام الحالي.

وذكرت مؤسسة فريدي ماك للتمويل العقاري أن متوسط سعر الفائدة على قروض أجل 30 عاماً انخفض خلال الأسبوع الحالي إلى 26ر6% مقابل 35ر6% خلال الأسبوع الماضي و09ر6% خلال الأسبوع نفسه من العام الماضي.

في الوقت نفسه، تراجعت فائدة القروض أجل 15 عاما المفضلة لدى أصحاب المساكن الذين يرغبون في إعادة تمويل قروضهم الحالية لخفض الفائدة، حيث وصل متوسط الفائدة إلى 41ر5% خلال الأسبوع الحالي مقابل 5ر5% خلال الأسبوع الماضي و15ر5% خلال الفترة نفسها من العام الماضي بحسب فريدي ماك.

تتأثر أسعار الرهن العقاري بعدة عوامل، بدءًا من قرارات سياسة أسعار الفائدة التي يتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي إلى توقعات مستثمري سوق السندات للاقتصاد والتضخم.

وتتبع فائدة التمويل العقاري بشكل عام تحركات سعر العائد على سندات الخزانة العشرية الأمريكية والتي تستخدم كموجه في تسعير فائدة القروض العقارية. بلغ العائد على هذه السندات في منتصف تعاملات اليوم 12ر4% مقابل 06ر4% أمس.

وشهدت أسعار فائدة التمويل العقاري انخفاضًا بشكل عام منذ أواخر يوليو/تموز، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياط الفيدرالي لسعر الفائدة الرئيسية في اجتماع صانعي السياسات الأسبوع المقبل.

يأتي ذلك في حين أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي أمس خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية وهو ما جاء متفقا مع التوقعات بشكل عام.

وانخفض متوسط سعر فائدة التمويل العقاري أجل 30 عاما خلال الأسبوع الحالي إلى أقل مستوى له منذ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي عندما سجلت 12ر6%.

كان انخفاض أسعار الرهن العقاري في أواخر الصيف اتجاهًا إيجابيًا لسوق الإسكان، الذي يشهد ركودًا منذ عام 2022، عندما بدأت أسعار الرهن العقاري في الارتفاع من أدنى مستوياتها التاريخية. انخفضت مبيعات المنازل الأمريكية المأهولة سابقًا العام الماضي إلى أدنى مستوى لها منذ ما يقرب من 30 عامًا، وظلت بطيئة حتى الآن هذا العام، حيث ظل متوسط ​​سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة 30 عامًا يحوم في الغالب فوق 6.5%.



