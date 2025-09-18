بنك إنجلترا يبقي أسعار الفائدة دون تغيير.. والنرويج يخفضها

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة دون تغيير، الخميس، وقال إنه سيبطئ وتيرة برنامج التشديد الكمي ويتجنب بيع السندات الحكومية طويلة الأجل لتقليل التأثير على الأسواق المتقلبة.

وصوت سبعة من صانعي السياسات مقابل اثنين لصالح إبطاء الوتيرة السنوية لبيع السندات المشتراة بين عامي 2009 و2021 لتبلغ 70 مليار جنيه إسترليني بدلاً من 100 مليار.

ويتماشى ذلك تقريباً مع متوسط توقعات في استطلاع أجرته رويترز الذي رجح تقليصاً إلى 67.5 مليار جنيه إسترليني.

كما جاءت الأصوات من صناع السياسات بتأييد سبعة مقابل اثنين لإبقاء أسعار الفائدة عند أربعة بالمئة بعد خفض بمقدار ربع نقطة الشهر الماضي، بما يتسق أيضا مع توقعات في استطلاع لرويترز.

وأبقى بنك إنجلترا على توقعاته التي تتعلق بوصول التضخم لذروته بنسبة أربعة بالمئة هذا الشهر على أن يتراجع ببطء تدريجياً للنسبة المستهدفة البالغة اثنين بالمئة بحلول الربع الثاني من 2027.

وزاد البنك قليلاً من توقعاته للنمو للربع الثالث إلى 0.4 بالمئة من التقدير السابق البالغ 0.3 بالمئة.

من جهة أخرى، خفض المركزي النرويجي الفائدة كما كان متوقعاً، ويخطط لخفضها مجدداً خلال الاثني عشر شهراً القادمة، لكنه قد يتباطأ في الخفض أكثر حال استمرار التضخم.

وقرر البنك الخميس خفض الفائدة على الودائع 25 نقطة أساس إلى 4%، وأضاف أن لجنة السياسة النقدية درست تثبيت الفائدة دون تغيير لكنها خلصت إلى أن خفضها أصبح مناسباً حالياً.

وتأتي تلك الخطوة في اليوم التالي لقرار الاحتياطي الفيدرالي خفض الفائدة 25 نقطة أساس، في أول تغيير لتكاليف الاقتراض الأمريكية منذ بداية العام الحالي وسط ضعف سوق العمل.



