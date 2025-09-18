العملات المشفرة ترحب بقرار الفائدة.. والبتكوين قرب 118 ألف دولار

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات، الخميس، عقب خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الولايات المتحدة لأول مرة هذا العام، وبمقدار 25 نقطة أساس.

وصعدت البيتكوين بنسبة 1.4% عند 117350 دولاراً، خلال التداولات، بعدما لامست 117936 دولاراً، واستحوذت على نحو 57% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

صعد سعر عملة الإيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة، بنسبة 2.8% لتصل إلى 4484.1 دولاراً.

زاد سعر عملة إكس ريبل بنسبة 2.9% لتصل إلى 3097 دولاراً.

ارتفع سعر عملة بينانس كوين بنحو 4.2 إلى 991.52 دولاراً.

وقفز سعر عملة سولانا SOL بنسبة 5.3% إلى 245.88 دولاراً.

كما ارتفع سعر عملة دوغكوين بنسبة 6.3 لتبلغ 0.28288 دولار.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4.1 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 212.54 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».