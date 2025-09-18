«رسوم ترامب» تمحو صادرات الذهب السويسري لأمريكا

تراجعت الصادرات السويسرية إلى الولايات المتحدة بشكل كبير في أغسطس، مع هبوط صادرات الذهب بعد تطبيق واشنطن رسوماً جمركية باهظة على جنيف.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، الخميس، تراجع الصادرات السويسرية إلى أمريكا، باستثناء الذهب، بنسبة 22% على أساس شهري في أغسطس مع انخفاض واضح في صادرات الساعات، وفي المقابل، بقيت الواردات من الولايات المتحدة مستقرة.

أما صادرات الذهب إلى أمريكا فشهدت انخفاضاً حاداً بنسبة 99% مقارنة بشهر يوليو، لتصل إلى 0.3 طن.

وسجّل العجز التجاري الأمريكي مع سويسرا تراجعاً يقارب الثلث ليصل إلى 2.06 مليار فرنك (2.6 مليار دولار) مقارنة بـ 2.93 مليار في الشهر السابق، وهو ثاني أدنى مستوى منذ 2020.

وأوضحت البيانات أن إجمالي الصادرات السويسرية لم يتأثر كثيراً، إذ أسهمت زيادة الشحنات إلى أوروبا، بما في ذلك فرنسا والنمسا وبولندا، إضافة إلى كندا والمكسيك، في تعويض جزء من الخسائر، ليصل الانخفاض الكلي إلى نحو 1% فقط مقارنة بالشهر السابق.

ودخلت الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39% على سويسرا حيز التنفيذ الشهر الماضي، وحاولت الحكومة السويسرية التوصل إلى اتفاق مع الرئيس «دونالد ترامب» لخفض معدل التعريفات، لكن مساعيها لم تكلل بالنجاح.