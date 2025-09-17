الفيدرالي الأمريكي يخفض أسعار الفائدة 0.25% لتصل إلى نطاق بين 4 و 4.25%

أعلن مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي) الأمريكي اليوم الأربعاء خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية مع الإشارة إلى خفضين آخرين قبل نهاية العام.

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس دعماً لسوق العمل الأمريكية بعد بدء ظهور تصدعات، متخلياً عن سياسة الترقب التي انتهجها منذ نهاية العام الماضي.

صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 4% و4.25%، ليُعد بذلك الخفض الأول لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.

ويتوقع الاحتياطي الفيدرالي نمو الناتج المحلي الإجمالي لأمريكا 1.6% في العام الجاري و1.8% في 2026.

كما يتوقع أن يصل معدل البطالة في أمريكا إلى 4.5% في عام 2025 و4.4% في عام 2026.

قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم يأتي موافقاً توقعات السوق التي تترقب قراراً طال انتظاره، خاصة بعد إشارة جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، من «جاكسون هول» في أغسطس إلى تحول أنظار مسؤولي السياسة النقدية إلى سوق العمل. وقال باول حينها إن المخاطر الحالية المتغيرة «قد تستدعي إعادة النظر في أسعار الفائدة»، وأضاف أن استقرار معدل البطالة يسمح «بالتحرك بحذر بينما ندرس تغييرات في موقف السياسة النقدية»، وهو ما اعتبرته السوق إشارة واضحة بأن الاحتياطي الفيدرالي يميل لتيسير السياسة النقدية في اجتماع سبتمبر.



