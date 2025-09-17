شركة بريطانية تتعهد باستثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة

أعلنت شركة الأدوية البريطانية "غلاكسو سميث كلاين" (GSK) الأربعاء استثمار 30 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى خمس سنوات، في اليوم الأول لزيارة دولة يقوم بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للمملكة المتحدة.

وأوضحت المجموعة في بيان أن هذه الأموال ستُستخدم في البحث والتطوير وكذلك في الطاقة الإنتاجية، فيما تواجه شركات الأدوية ضغوطا من الرئيس الأميركي للاستثمار والإنتاج في بلاده.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب إعلانات مماثلة من قبل شركات أدوية أخرى، بعد أن هدد ترامب بفرض رسوم جمركية على الأدوية المستوردة واشتكى من الأسعار المرتفعة التي يدفعها الأميركيون.