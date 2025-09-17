استقرار أسعار النفط مع ترقب قرار المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة

استقرت أسعار النفط في التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة بسبب هجمات بطائرات مسيرة على موانئ ومصافي روسية، بينما يترقب المتعاملون خفضا متوقعا لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتا واحدا إلى 68.46 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 0114 بتوقيت جرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سنتا أيضا إلى 64.51 دولاراً للبرميل.

ونقلت رويترز أمس الثلاثاء عن ثلاثة مصادر في قطاع النفط أن شركة ترانسنفت التي تحتكر خطوط أنابيب النفط في روسيا حذرت المنتجين من احتمال اضطرارهم لخفض الإنتاج، وذلك عقب هجمات بطائرات مسيرة شنتها أوكرانيا على موانئ تصدير ومصافي نفط.

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من واحد بالمئة عند التسوية في الجلسة السابقة بسبب المخاوف من تعطل الإمدادات الروسية.

ويترقب المتعاملون نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي بدأ أمس الثلاثاء وينتهي اليوم الأربعاء مع انضمام ستيفن ميران إلى المداولات، بينما لا تزال ليسا كوك تواجه جهود الرئيس دونالد ترامب للإطاحة بها.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس اليوم الأربعاء، الأمر الذي من شأنه أن يحفز الاقتصاد ويعزز الطلب على الوقود.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي إن تركيز السوق سينصب على "عدد الأعضاء الذين سينضمون إلى صف المعارضة مع ستيفن ميران لصالح خفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس"، وما إذا كانت التوقعات تشير إلى خفضين أو ثلاثة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس، و"نبرة رئيس مجلس الاحتياطي (جيروم) باول خلال المؤتمر الصحفي".