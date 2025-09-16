عملة سولانا تجذب استثمارات مؤسسية بـ4 مليارات دولار

تشهد عملة سولانا المشفرة طفرة كبيرة في الإقبال المؤسسي، حيث ضخت شركات استثمار كبرى مليارات الدولارات في حيازاتها من العملة، في خطوة يرى محللون أنها تعيد للأذهان المراحل الأولى من صعود بيتكوين وإيثريوم.

وأكد «دان مورهد»، الرئيس التنفيذي لصندوق «بانتيرا كابيتال»، خلال مقابلة مع «سي إن بي سي» الثلاثاء، أن حيازات الشركة في سولانا بلغت 1.1 مليار دولار، لتصبح أكبر مركز استثماري للشركة على الإطلاق.

وجمعت شركة «هيليوس ميديكال تكنولوجيز» تمويلاً قدره 500 مليون دولار، وتتضمن الصفقة ضمانات إضافية بقيمة 750 مليون دولار، تمنح «هيليوس» خيار توسيع استثماراتها في سولانا إلى 1.25 مليار دولار.

بدورها تحركت شركة «جالاكسي ديجيتال» بشكل قوي، حيث اشترت ما قيمته 1.55 مليار دولار من عملة سولانا خلال خمسة أيام فقط، لتعزز الطلب المؤسسي على العملة لمستويات غير مسبوقة، بحسب «كوين إديشن».