تفاؤل خفض الفائدة يصل العملات المشفرة

ارتفعت أسعار العملات المشفرة خلال تعاملات الثلاثاء، مع ترقب الأسواق انطلاق اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين لبحث قرار السياسة النقدية في الولايات المتحدة، وسط تفاؤل المستثمرين بأول خفض للفائدة في عهد ترامب.

وصعدت البتكوين بنسبة 0.3% عند 115.645 دولاراً، خلال التداولات، واستحوذت على نحو 57.4% من إجمالي قيمة سوق العملات المشفرة.

وزادت الإيثيريوم، ثاني أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.35% إلى 4.509 دولارات. فيما أضافت الريبل أكثر من 1% عند 3.03 دولارات، ودوجكوين بنسبة 0.50%. كما ارتفعت عملة سولانا بنسبة 0.96% إلى 3.11 دولارات.

وتبلغ القيمة السوقية العالمية للعملات المشفرة 4 تريليونات دولار، فيما بلغ إجمالي حجم التداولات خلال الـ 24 ساعة الماضية 150.17 مليار دولار، وفقاً لبيانات «كوين ماركت كاب».

الخبير الاقتصادي بيتر شيف، المعروف بانتقاده الدائم للبتكوين، يرى أن العملة الرقمية قد وصلت إلى قمة أدائها. وفي ظل استعداد الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، يحذر شيف من أن هذه الخطوة قد تزيد من المخاطر الاقتصادية بسبب التضخم المستمر. ويقارن شيف أداء البتكوين بالذهب، مشيراً إلى أن الأخير يتفوق، حيث لا يزال البتكوين أقل بنسبة 15% من أعلى مستوياته في 2021 مقارنة بالذهب. كما يبرز أن مؤشرات الأسهم مثل ستاندرد آند بورز 500 وناسداك وصلت إلى مستويات قياسية، بينما يواجه البتكوين تحديات في اختراق مستويات المقاومة، ما يجعل المستثمرين يفضلون الأصول التقليدية مثل الذهب والفضة.

يشير الخبير تيد بيلوز إلى أن العملات الرقمية قد تتفاعل بشكل مختلف، حيث غالباً ما تصل إلى أدنى مستوياتها قبل الأسهم التقليدية وتتعافى بسرعة أكبر عند بدء التيسير النقدي.

يلاحظ بيلوز أن بعض العملات البديلة تظهر قوة ملحوظة، مع ارتفاع مؤشر موسم العملات البديلة، ما يوحي بتحول رأس المال من البتكوين إلى أصول رقمية أخرى.

كما يواجه سعر صرف البتكوين لحظة حاسمة مع اقتراب قرار الفيدرالي. فبينما يرى شيف تفوق الذهب كملاذ آمن، يعتقد آخرون أن مرونة سوق العملات الرقمية قد تمكنها من التعافي مع بدء مرحلة جديدة من السياسة النقدية.